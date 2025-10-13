Над 2000 евро за квадрат за ваканционен имот в Гърция

Избират Халкидики и Кавала

Купуват вили за над 1 млн. евро

Поне 2000 евро за кв. метър трябва да приготвите, ако искате ваканционен дом в Гърция. Много българи купуват имоти в южната ни съседка, като предпочитат предимно райони в Северна Гърция. Най-търсени са жилища на брега на морето на Халкидики и около Кавала.

Освен българи, имоти в Гърция купуват и много други чужденци. Българските купувачи избират имоти в широк ценови диапазони. Хора с възможности купуват готови вили, двуетажни с изглед към морето, чиято цена е около 1 млн. евро в зависимост от мястото и квадратурата. Други българи влагат средствата си в малки апартаменти, които използват за лятна почивка. В този сектор от пазара на имоти няма цени под 2 хил. евро на квадрат, казват брокери. Хора с по-ограничени възможности търсят малки парцели, на които поставят сглобяеми къщи.

Жилища в Гърция купуват българи, които предпочитат за лятната си почивка южната ни съседка пред родното Черноморие. Имоти купуват както хора, които искат да имат собствен имот, в който да прекарват част от лятото, така и хора, които искат да инвестират парите си.