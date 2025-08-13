Аплодисменти в Министерски съвет за деца, гасили пожара в Сунгурларе (ВИДЕО)

Група непълнолетни момчета момчета получиха овации от членовете на кабинета в Министерски свет тази сутрин.

Те бяха представени от премиера Росен Желязков, преди началото на редовното правителствено заседание, който обясни, че децата са помагали в гасенето на големия горски пожар в Сунгурларе.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашите признателност и благодарност. Те са посланици на всички онези, които в тези трудни времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, тих и непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие”, каза министър-председателят.

Министрите ги изпратиха с овации и изразиха благодарност за доблестната им постъпка, а Желязков благодари на родителите на децата „за това, че са вложили в тях любов, старание и умения и ги насърчават по техния път”.

След това той се обърна към колегите си и ги призова да не влизат в политически пререкания, а да се съсредоточат върху задачите си.

„Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни“, каза Желязков.

„Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието, отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление. Ние осъществяваме политики, не се занимаваме със сплетни“, посочи още премиерът.

Според него се наблюдава „нестабилност по отношение на политическия консенсус", свързан с нарушения баланс между институциите. „Това не позволява да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и законите, не просто е дебалансиран, а е парализиран. Парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие, със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс. Считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничеството, каквото е предписано в българската Конституция“, подчерта Росен Желязков.