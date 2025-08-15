Арда поиска отлагане на мача с ЦСКА заради плейофа с полския Ракув в Лигата на конференциите. Отборът стигна до последното стъпало преди групите след нова победа над Кауно – 2:0. Така Арда се възползва от новото правило на БФС да отложи само един мач и то заради плейоф в евротурнир. Клубът уведоми ЦСКА малко преди полунощ, че в понеделник няма да има двубой. Очаква се БФС да узакони решението.

Арда ще се опита да играе реванша срещу Ракув в Кърджали. Клубът кандидатства стадиона да получи лиценз от УЕФА за трета категория, която позволява мач от плейофната фаза. Арда има още седмица, тъй като първият двубой с поляците е на чужд терен. При всички положения Ракув ще кацне в Пловдив, където „Христо Ботев“ е резервният вариант.

Ракув показа голям характер в третия предварителен кръг. След като загуби на свой терен от Макаби (Хайфа) с 0:1, отборът спечели с 2:0 на неутралния терен в Полша.

„Направихме нещо страхотно – възкликна Александър Тунчев, треньорът на Арда. - Продължаваме да мечтаем. За Кърджали е невероятно всичко, което се случва. Винаги може да се търси повече от играта. Не беше лесно и никога в живота си не съм срещал толкова провокативен отбор като Кауно.“

Литовците завършиха мача с девет души, като двама бяха изгонени още през първото полувреме. Тогава паднаха головете на Димитър Велковски и Станислав Ковачев – все с удари извън наказателното поле и кой от кой по-красив.