Арести в Драматичния театър в Пловдив

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър в Пловдив „Николай Осипович Масалитинов“. Акцията на полицията по линия на превенцията на наркоразпространението се е провела в сряда.

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар". Там била открита и марихуаната.

От пресцентъра на полицията съобщиха, че един от задържаните отговаря за поддръжката на декорите в Драматичния театър, а другите двама са сценични работници. От прокуратурата все няма информация за това дали тримата са с повдигнати обвинения.