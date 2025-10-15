Фалшиви имейли от „МВР и Европол“ искат 8500 евро за измислени обвинения. За тази нова онлайн измама от името на ГД "Национална полиция" и Европол сигнализират от Министерство на вътрешните работи.

В интернет се разпространяват фалшиви имейли със заглавие "Съдебни производства". Измамниците се представят за служители на МВР и Европол и използват логата на институциите, отличителния знак на полицията и дори подписа на бивш директор на ГДНП.

В съобщенията се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления, включително за педофилия и детска порнография.

Настоява се за плащане на глоба от 8500 евро, за да бъде "прекратено делото" и изтрита чувствителна информация.

Измамниците се позовават на несъществуващи закони, като твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 000 евро.

В допълнение се отправят заплахи, че делото ще бъде публично разгласено "за назидание". Тактиката им цели да създаде усещане за вина, така че хората да действат импулсивно и да преведат исканата сума.

Главна дирекция "Национална полиция" предупреждава: това е измама! Не отговаряйте, не превеждайте пари и не отваряйте прикачени файлове.

"Проверявайте внимателно подателя и домейна на електронната поща. Истинските институции никога не изпращат подобни имейли и не изискват плащания онлайн. Бъдете внимателни! Споделете тази информация, за да предпазите близките си от подобни киберизмами, призоваха от Министерство на вътрешните работи".