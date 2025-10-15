Млад мъж си преряза гърлото със стъкло пред очевидци във Враца

МВР-Враца официално потвърди трагичния инцидент, станал вчера в автошкола в жк. "Дъбника", при който млад мъж отне живота си посред бял ден и пред очите на ужасени минувачи.

Във вторник, 14 октомври, около 15:30 ч. служител на автошкола във Враца се обажда на полицията с молба за помощ. Той е заявил, че в преддверието на школата млад мъж е счупил с глава стъклопакета на входната врата на фирмата. След като разбил вратата с по-голямо парче стъкло той си е нанесъл порезни рани в областта на шията.

Мъжът е издъхнал за минути от кръвозагуба.

"Труд news" научи, че самоубиецът се казва Петър Киров. Той е имал психически заболявания, заради които е приемал и медикаменти през последните няколко месеца.

Киров е семеен, с дъщеря на 4 годинки. Съпругата му Памела, родом от врачанското градче Роман, е в шок. Пред свои близки младата майка е разказала, че нищо в поведението на съпруга ѝ не е индикирало за суицидни мисли.

По случая е образувано е досъдебно производство.



