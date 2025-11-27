Кметът на Варна излиза на свобода срещу 200 000 лв. гаранция

След 4 месеца и 19 дни в ареста кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу 200 000 лв. гаранция. Това постанови състав на Варненския окръжен съд с председател Светла Даскалова. Гаранцията трябва да се внесе в 7-дневен срок.

Съдът прецени, че е отпаднала необходимостта кметът да търпи най-тежката мярка за неотклонение, няма риск той да се укрие и отчете, че Коцев трябва да се грижи за децата си предвид здравословното състояние на съпругата му Камелия.

От прокуратурата обявиха, че ще вземат решение дали да обжалват в срок от 7 дни.

Решението бе посрещнато с аплаузи от събралите се пред Съдебната палата поддръжници на кмета, които скандираха "Победа!".