Благомир Коцев пред съда: Радвам се, че делото започна и ще изчистя името си

Още по темата: Съдът във Варна взима решение по делото "Коцев" 27.11.2025 14:41

Адвокатите на варненския кмет поискаха той да бъде освободен от ареста с мярка "подписка"

"Не съм извършвал незаконни действия и няма да извърша такива и в бъдеще. Радвам се, че съдебният процес започна и истината ще бъде установена, за да изчистя името си и това на Варна. Вярвам във върховенството на закона. Имам отговорност към варненци и към семейството си. Не смятам да се откажа от тях и като политик, и като човек." Това заяви пред Варненския окръжен съд кметът Благомир Коцев, който каза, че иска да прегърне децата и семейството си и помоли за по-лека мярка за неотклонение, докато делото тече.

Коцев бе посрещнат пред съда от свои привърженици, които мощно скандираха името му. Заради големия обществен интерес към откритото съдебно заседание медиите бяха настанени в друга зала и го наблюдаваха чрез видеоконферентна връзка. Защитата настоя Коцев да бъде освободен с мярка "подписка", тъй като разследването вече е приключило и няма основания да се твърди, че той би могъл да го възпрепятства. "Всички разпитани свидетели са враждебно настроени към кмета, а опасност той да се укрие няма и не е съществувала в нито един момент", посочи адвокат Николай Владимиров. В дълго експозе Ина Лулчева припомни, че обвиненията спрямо клиента й са еволюирали от участие в престъпна група в участие в сдружение, за което законът предвижда до 6 г. лишаване от свобода - близо до границата, която разделя леките от тежките престъпления. Лулчева изтъкна, че нееднократно прокуратурата е злоупотребявала с ввластта си, като последният случай е била забраната Коцев да общува с Никола Барбутов след преместването им в софийския затвор. "Прокуратурата не се възползва от възможността да поиска Благомир Коцев да бъде отстранен от длъжност и не бива съдът да решава дали той да е кмет. Няма и нито един свидетел, който да твърди, че той пряко му е искал подкуп", изтъкна Лулчева.

Защитата представи и медицинско за установено наскоро заболяване на съпругата на кмета Камелия, което изисква спешно лечение в Берлин и посочи, че това изисква Коцев да има възможност да се придвижва и да се грижи за малките си деца.

Прокуратурата настоя мярката "задържане под стража" да не бъде променяна, тъй като е налице обосновано предположение на база на събраните доказателства за авторство на престъпленията от страна на Благомир Коцев. Обвинението счита, че няма риск той да се укрие, но предвид поста му е налице предпоставка той отново да престъпи закона.

След час и половина заседание съдът се оттегли на съвещание и ще обяви решението си около 17 часа.