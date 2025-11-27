Съдът във Варна взима решение по делото "Коцев"

Окръжният съд във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста. Градоначалникът беше конвоиран от затвора в София до този в морската столица, след като ВКС прати делото във Варна. Причината - по делото няма данни да участва лице с имунитет.

Съдебното заседание се очакваше да започне малко след 13:00 часа. Коцев беше доведен в съда в 13:20.

Минути преди старта на заседанието неговите привърженици се събраха на протест.

И днес защитата му ще поиска той да напусне килията с мотив, че разследването е приключило, а прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт. Няколко съдебни състава отказаха това да се случи с мотив, че той още е кмет на Варна и може да повлияе на свидетели.

Към този час няма насрочено ново заседание на Общинската избирателна комисия, която трябва да реши дали да прекрати предсрочно мандата на Коцев, тъй като вече има постъпили няколко сигнала за това.

В неделя Общинската избирателна комисия се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче не стигнаха до крайно становище по въпроса и записаха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев.

Днес заседанието на Общинския съвет в морската столица също започна с декларация в подкрепа на Коцев.

"Варна каза не на опита за преврат, не на политическите заговори. Варна също така ясно показа, че политиката в града няма да продължи такава, каквато е била досега. Ние, общинските съветници от ПП-ДБ чухме гражданите на Варна и отказваме повече да бъдем част от полемиките на онези, които не успяха да се примирят с избора на варненци и опитаха да го подменят. Чухме ги, разбрахме ги и сме тук, за да работим против политическия нихилизъм на заговорниците и за благото на Варна", каза пред NOVA София Колева.