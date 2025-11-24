Конвоират Благомир Коцев от Софийския затвор към Варна

Заповедта за преместването е издадена от съдия Даниела Славова

Благомир Коцев беше изведен от Софийския затвор и в момента се конвоира към Варна, където предстои делото му да бъде гледано от Окръжния съд. Заповедта за преместването е издадена от съдия Даниела Славова, която ще ръководи съдебния процес.

В четвъртък е насрочено заседание, на което ще бъде разгледана мярката му за неотклонение.

Междувременно продължават споровете около статута му като кмет на Варна. Общинската избирателна комисия се събра на извънредно заседание в неделя, но точката за евентуалното предсрочно прекратяване на пълномощията му не беше обсъждана. Комисията ще изиска допълнителни документи от общината, свързани с използваната от Коцев отпуска.

Върховният касационен съд постанови делото да се гледа във Варненския окръжен съд, след като Софийският градски съд прекрати производството и го изпрати на ВКС за определяне на компетентност.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Коцев и още четирима души – общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка Антоанета Петрова и бизнесмена Ивайло Маринов. Според прокуратурата те са действали като престъпно сдружение за получаване на подкупи и са искали процент от спечелени обществени поръчки в 12 случая.