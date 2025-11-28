101 прокурори се събраха на семинар за киберпрестъпленията

По традиция Асоциация на прокурорите в България проведе есенната си академия, която тази година беше на тема „Киберпрестъпления“.

Обучението се проведе в Учебна база на Прокуратурата на Република България в „Цигов Чарк“.

Участие в академията взеха общо 101 прокурори и следователи от цялата страна.

Онлайн в събитието се включи Радка Нейшънс от криминалния отдел на Министерство на правосъдието в САЩ, която говори за молбите за правна помощ от и до САЩ и техните изпълнения.

По време на академията като лектор участва директорът на дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП Владимир Димитров, който обясни на аудиторията за актуалните киберпрестъпления и даде практически съвети при разследването им.

Като лектори участие взеха началникът на сектор „Дигитални анализи“ към дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП Борис Славчев и следователите от НСлС Светослав Василев и Петър Ганчев.

Те засегнаха темите за изследването на компютри, телефони и други дигитални носители и разследването на престъпления, свързани с транзакции на криптоактиви.

Прокурор Александра Стефанова от Научно-експертният съвет към АПБ изнесе лекция за новите механизми за съдебно сътрудничество между държавите членки на ЕС при изземване на електронни доказателства.

Проведената есенна академия, организирана от Асоциация на прокурорите в България допринесе за повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и следователите в случаи, при които се установяват и разследват киберпрестъпления.