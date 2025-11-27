Убиха Костадин, защото задявал момиче по интернет (Обзор)

Задържани са 8 заподозрени от Кърджалийско

Има двама свидетели

Ужас в Мадан след смъртта на сина на предприемач

Костадин - синът на най-известния бизнесмен в Мадан Костадин Кабаджов, бе пребит до смърт и хвърлен в река Арда заради “мъжка чест” в нощта срещу 27 ноември. За смъртта на 23-годишния младеж, който носи името на баща си, са заподозрени 8 души от кърджалийското село Бял извор.

Трагедията се е разиграла малко преди 22 ч в района на “Винпром”-а на изхода на Мадан за Златоград. Заедно с жертвата са били и двама негови приятели, които са избягали, виждайки количеството на нападателите, които се нахвърлили с юмруци върху Костадин. Когато побойниците си тръгнали с бял бус с кърджалийска регистрация, двете момчета се върнали на мястото. Те открили тялото на приятеля си в река Арда, той не давал признаци на живот.

Според първоначалния оглед жертвата е паднала от голяма височина. В 22.12 ч. те подали сигнал до полицията и мястото за минути пристигнала линейка и униформени. Медиците обаче само констатирали смъртта на младежа. Свидетелите обаче дали описание на микробуса на побойниците, както и информация, че е с кърджалийска регистрация. Веднага в района са били блокирани всички пътища.

Според униформени заподозрените не е имало как да избягат, защото вариантите за оттеглянето им са били само 4 - към Златоград, Ардино, Рудозем или Смолян. Возилото им е спипано на няколко километра от с. Бял извор и всичките са откарани в полицията в Смолян. При разпитите те са отрекли всякаква връзка с убийството.

Според първоначалния оглед Костадин е бил удрян зверски по главата с твърд предмет - най-вероятно камък.

Възможно е и фаталните травми да са били получени при падането в коритото на реката. Предполага се, че нападателите са мислели, че ще оцелее, затова така спокойно са се отправили към родното си село. Каква е причината за смъртта на жертвата обаче ще стане ясно една след аутопсията.

Около 3 ч през нощта екип на пожарната е извадил безжизненото тяло от реката. Костадин не е имал шанс сам срещу група мъже, твърдят разследващи. Той е единствено дете в семейството. Участвал е в бизнеса на баща си, който има хотел, ресторант и бензиностанция. Майка му е известна в Мадан фризьорка. Семейството на младежа е в неведение какво точно и защо се е случило, защото той не се е оплаквал, че има проблеми или че е бил заплашван.

Вчера на пресконференция за зверското убийство от прокуратурата съобщиха, че трагедията се е разиграла заради спор за засегната мъжка чест и за жена, която била интимна приятелка на един от нападателите. Костадин харесвал 20-годишно момиче и му пишел съобщения онлайн, което вбесило приятеля й. Той се обадил на Костадин и го предупредил да престане, но Кабаджов го заплашил и му предложил да се видят и разберат “като мъже” в Мадан. Тогава засегнатия младеж събрал верни другари и тръгнал да изяснява отношенията си със съперника.

Предстои да бъде изяснено кой точно е нанесъл фаталните удари по главата, от които е починал младежът, както и да бъде разпитано момичето, заради което се е разиграла трагедията. На трима младежи - на 22, 23 и 26 г., за които има подозрения, че са били най-активните биячи на Костадин, ще бъде повдигнато обвинение. Те са задържани за 72 часа.

Бил разследван за лихварство

Костадин-баща върти бизнес, бил е и в политиката

Мястото до “Винпром”, където се е разиграла трагедията. Пребитият младеж бил хвърлен от площадката от сериозна височина в реката.

Бащата Костадин Кабаджов, е един от най-влиятелните бизнесмени в района. Той притежава комплекса “Корона” в Мадан - хотел, ресторант и бензиностанция. През 2023 и 2024 г. организира състезанието “Винария”, в което участват производители на домашно червено вино не само от региона. Преди години се е занимавал и с политическа дейност, бил е общински съветник от партия ЛИДЕР.

През 2010 г. 39-годишния тогава Костадин Кабаджов е задържан за 24 часа по обвинение за незаконно лихварство. Сигналът бил подаден от местни жители, ползвали услугите му. Започва проверка на бизнеса му и дейността му в качеството на общинар. Справка в Агенция по вписванията показва, че той притежава недвижими имоти в различни райони на България.

При обиските са намерени тетрадки с вписани длъжници. По това време Кабаджов притежава и заложна къща. Бил е и оператор на регионално депо за отпадъци в Мадан. Разследването не намира и достатъчно доказателства, за незаконна лихварска дейност и делото не стига до съда.