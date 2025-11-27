Плевенският окръжен прокурор: Действията ми по делото „Сияна“ са изцяло законосъобразни

Още по темата: Сарафов разпореди проверка на ОП-Плевен заради спорни действия по делото за катастрофата на Сияна 26.11.2025 13:37

Според окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов действията му по делото "Сияна" са били единствено и само в рамките на закона. Това каза той пред журналисти по повод информацията, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил на прокурор от отдел "Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо. Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки, информират от държавното обвинение.

„Напълно нормално е в една институция да се извършват вътрешноведомствени проверки и когато те са обективни и безпристрастни, това е полезно и е нормален механизъм", подчерта прокурор Николов.

Той допълни, че трябва да бъдат откроени два аспекта. „Първият е този, който касае дейността на административния ръководител по конкретното дело. Дейността му се изчерпва до две неща. Самото пътнотранспортно произшествие настъпва на 31 март 2025 г. и тогава съобразно утвърдените правила и заповеди е определен за наблюдаващ прокурор дежурният за този ден прокурор. Впоследствие на принципа на случайния подбор е определен втори наблюдаващ прокурор, който в екип с първия да наблюдава делото. Това се е наложило предвид отсъствието на първоначално назначения наблюдаващ прокурор и необходимостта да се извърши регулярна дейност и предстоящи неотложни действия по разследването. Това е всичко, което е направено от административния ръководител, при стриктно спазване на закона и на вътрешноведомствените правила, действащи в прокуратурата на Република България", обясни прокурор Николов.

"По повод твърдения и съмненията какво точно се е случило с веществено доказателство, не бих могъл да дам каквато и да е информация. Делото към настоящия момент се намира в съда, в един етап е отишло в Окръжна прокуратура – София, откъдето беше внесен и обвинителният акт. Трябва да се има предвид, че административният ръководител не само няма право, но и му е забранено по закон да се меси в разследванията на наблюдаващите прокурори. Той може единствено да осъществи законовото администриране на производството първоначално и да контролира срочността на произнасяне от страна на наблюдаващия прокурор. Всяка друга намеса и информация аз не бих могъл да имам. За мен е принцип и въпрос на професионален интегритет като административен ръководител, а и като прокурор в цялата ми дългогодишна дейност, да спазвам закона, вътрешноведомствените разпоредби и по никакъв начин да не се меся и да не оказвам нерегламентирано влияние върху колегите наблюдаващи прокурори", подчерта административният ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен.

Той припомни, че делото в много ранна фаза е отишло в друга прокуратура извън Плевен.

"Делото към настоящия момент е в съдебна фаза, трябва да се уважава това, което прави независимият съд. Всички ние, като граждани, и аз като професионалист, се надяваме да имаме една справедлива присъда", каза още прокурор Николов.

На 25 ноември в Окръжния съд в Плевен се състоя пето поред заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март тази година загина 12-годишната Сияна Попова. Следващите съдебни заседания са насрочени за 21 януари, както и за 16 и 17 февруари.