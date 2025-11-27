Юристи пред „Труд news”: Предложенията на Божидар Божанов за изменения в НК са прибързани и крият риск

Още по темата: Променят НК за престъпления с документни и имотни измами 26.11.2025 14:14

Предложенията за промени в Наказателни кодекс, внесени от депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов са прибързана ПР акция, която крие риск от правна несигурност. Това споделиха пред „Труд news” юристи и университетски преподаватели.

Става въпрос за внесен от Божанов законопроект за изменение в НК, в който се предлага съзнателното потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстването пред съд – с до 5 години затвор.

Според депутата от ПП-ДБ целта на проекта е да се преодолее важен пропуск.

Адвокати, с които разговаря „Труд news”, са на друго мнение.

Според тях този идея е плод на недоразумение, отколкото на реална правна необходимост. Юристи отбелязват, че мотивите към проекта стъпват върху твърдение, което не е вярно - че лъжесвидетелстването пред нотариус не било наказуемо.

„В действителност правната практика от години се приема, че когато нотариусът изпълнява властнически функции – например разпитва свидетели в производство по обстоятелствена проверка – свидетелите носят наказателна отговорност за неверни показания“, подчертават видни юристи.

Те посочват още, че предлаганото изменение не поправя нормативна празнота, защото такава липсва. Вместо това то повтаря нещо, което правоприлагането вече е изяснило. Според адвокатите подобна промяна може да доведе до обратен ефект – да разшири наказателната отговорност до всички нотариални действия, включително такива, в които няма разпит на свидетели, а само заверка на подписи или документи.

„Това създава риск от объркване и противоречива съдебна практика. Нещо повече – поставя гражданите и свидетелите в ситуация, в която не е ясно кога точно могат да бъдат обвинени в лъжесвидетелстване и кога просто се прилагат други състави от закона“, посочват адвокати. Те добавят, че виждат в проекта симптом на по-голям проблем - склонността да се предлагат бързи и повърхностни решения без предварителен анализ, без данни, без оценка на ефекта.

„Липсват данни за това колко често действително възникват злоупотреби в нотариалните производства. Липсва и сравнение с действащите правни механизми. А когато се изменя Наказателният кодекс, такава повърхностност е недопустима. Тук се появява и политическият контекст“, споделят преподаватели по наказателно право.

Според тях инициативата е част от по-широката публична активност на Божидар Божанов – активност, която често се стреми към бързи и шумни решения, които добре звучат пред аудиторията, но не винаги са подплатени с необходимата експертиза.

Пред „Труд news” юристите отправиха призив към законодателя, защото наказателното право изисква максимална прецизност, то не търпи импровизации, редакции „за всеки случай“ и поправки, основани на непълна информация. Законите не се коригират, за да се демонстрира активност, а за да се решават съществени, доказани проблеми.

„Предложеният проект поражда повече въпроси, отколкото дава отговори. Той не подобрява правния ред, не отстранява реална слабост и не носи допълнителна яснота. Вместо това открива нови рискове – за правната сигурност, за предвидимостта и за гражданите, които ежедневно стъпват в нотариалните кантори“, посочват преподаватели.

Те добавят, че в правовата държава законодателството трябва да бъде резултат от професионализъм, уважение към правото и разбиране на неговата логика, а тази поправка се превръща в още един пример как прибързаните политически акции поставят под съмнение това дали законите се правят, за да решават проблеми, или за да носят краткосрочни публични дивиденти.