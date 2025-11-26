Съдът освободи Никола Барбутов под домашен арест

Софийският градски съд наложи на бившия зам.-кмет на Столичната община Никола Барбутов мярка за неотклонение "домашен арест".

Според съда не са налице нови доказателства, че има вероятност той да извърши ново престъпление.

Като мотиви за по-леката мярка съдът посочи чистото му съдебно минало, липсата на опасност да се укрие и липсата на вероятност да извърши ново престъпление.

"С оглед на това, че е внесен обвинителен акт и че СГП твърди, че е събрала всички доказателства, както и с оглед срока на задържане, който надхвърля обичайния срок за тези престъпления, няма реални предпоставки за продължаване на задържането", мотивира се съдът.

Определението подлежи на незабавно изпълнение, както и на протест в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд.