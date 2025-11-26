Спипаха рецидивист, платил такси с фалшиви 20 евро

Многократно осъждан мъж на 34 години бе заловен от варненската полиция, след като платил за таксиметров превоз с фалшива банкнота от 20 евро.

Органите на реда узнали за случката от публикация в социалните мрежи и започнали разследване. Служители на Икономическа полиция установили, че престъплението е извършено на 21 ноември вечерта. Рецидивистът се качил в такси, помолил да плати в евро и в тъмното пробутал на шофьора банкнота менте. Тя е т.нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини като атрибут за музикални клиповве, филми и събития, уточниха от ОДМВР-Варна. По левия край на банкнотата е изписано „ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY“, а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис „COPY“. Липсват и всички характерни защитни елементи на истинските парични средства.

Водачът на таксито обаче установил това по-късно, когато прегледал банкнотата на светло. Срещу измамника е образувано досъдебно производство.