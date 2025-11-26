Подробности за разследването, свързано с "Исторически парк"

Очаква се по-късно прокуратурата да даде официално изявление

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Исторически парк“ и лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

Продължават екипи на Комисията, жандармерия и полиция извършват претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, където се намира туристическият комплекс.

По информация до момента Антикорупционната комисия работи по жалби на измамени от тази година, въпреки че сигнали срещу Ивелин Михайлов и журналистически разследвания за схемите за финансиране на "Историческия парк" датират от години.

Според информация на БНР става дума за хора, които са си купували акции в "Историческия парк" срещу обещание да получат имоти. Къщи обаче така и не им били построени, нито получили обратно парите си. През схемата, действала години назад, били превъртени десетки милиони левове, твърдят запознати с разследването. Пак, според тях, Михайлов имал ключова роля в схемата.

Разследващите обаче не могат да предприемат действия спрямо Михайлов заради депутатския му имунитет. За да бъде разпитан или привлечен към отговорност, е необходимо или сам да се откаже от защитата си, или главният прокурор Борислав Сарафов да внесе искане в парламента за свалянето му.

Досегашната практика показва, че мнозинство за сваляне на депутатски имунитет в този парламент трудно се събира, което поставя под въпрос бързото развитие на делото.