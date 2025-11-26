Обвинение за 35-годишен, счупил ребрата на 84-годишния си дядо

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 35-годишен мъж, счупил ребра на 84-годишния си дядо.

На 24.11.2025г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият Л.Д. е удрял с ръце и крака в областта на главата и тялото на дядо си.

Вследствие на ударите му причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на девето и десето ребро в ляво и рани и оток на лявата предмишница.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор Л.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.