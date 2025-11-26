Прокуратурата: Разследва се организирана престъпна група около „Исторически парк“

Издадени са 37 разрешения за претърсвания на апартаменти, автомобили и обиски на лица

Софийската градска прокуратура (СГП) реализира мащабна съвместна специализирана операция с Комисия за противодействие на корупцията (КПК), на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, потвърдиха от държавното обвинение.

"Под ръководството и надзора на СГП и със съдействието на множество служители от структурите на МВР се извършват претърсвания и се изземват веществени доказателства. Акцията е в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция", се посочва в информацията около разследването на „Исторически парк“ и лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

Досъдебното производство за престъпление е образувано на 9 декември 2024 г. и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП. Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително, посочват от прокуратурата. Групата представлява структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и е създадена с користна цел и да върши престъпления – длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари.

В рамките на разследването по искане на наблюдаващия прокурор в СГП Софийският градски съд е дал 37 разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на апартаменти, автомобили, в това число и обиски на лица. Действията са започнали днес, и продължават към момента.