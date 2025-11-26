Разследват схема за имотни измами, свързани с „Величие“ (Обзор)

“Това, което прогнозирах, се случва”, каза лидерът на партията Ивелин Михайлов

Акция на Антикорупционната комисия в няколко региона

Комисията за противодействие на корупцията започна разследване на схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия “Величие”.

Акцията е под ръководството на Софийската градска прокуратура и е по линия на организирана престъпност, свързана с корупция, потвърдиха от държавното обвинение.

Операцията е започнала сутринта, като агенти на антикорупционната комисия и екипи на жандармерията и полицията претърсиха адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски, където се намира “Исторически парк”, свързан с Ивелин Михайлов.

Ивелин Михайлов

Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, в които се твърди, че има “финансова пирамида”, ръководена от лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов. Самият депутат не е сред задържаните. Разследващите обаче не могат да предприемат действия спрямо Михайлов заради депутатския му имунитет. За да бъде разпитан или привлечен към отговорност, е необходимо или сам да се откаже от защитата си, или главният прокурор Борислав Сарафов да внесе искане в парламента за свалянето му.

Антикорупционната комисия работи по казуса от декември 2024 г.

Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов потвърди, че службите са влезли в дома му и в домовете на негови познати. Според него “това, което прогнозирах, се случва”. “Спомняте си, казах, че ще влизат, ще претърсват, ще има арести - и причината е, че някой ще вдигне шум. Целта е удар навсякъде. Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Всеки неудобен за властта получава обвинения, чакат уговорка и после започват действията”, каза Михайлов.

Само преди дни - в началото на ноември, лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви на брифинг в парламента, че ще сезира институции за нарушения на лидера на “Величие” Ивелин Михайлов и негови приближени, свързани с “Исторически парк”. По думите му те “мамят граждани чрез фалшиви инвестиционни предложения и фиктивни имотни проекти”. На брифинга тогава присъстваха и четирима души, които твърдяха, че са подведени да инвестират от фирма, свързана с Ивелин Михайлов и “Исторически парк”.

Радостин Василев даде конкретен пример с жена, която станала жертва на подобна схема. Според него тя първоначално закупила книга с цел повишаване на финансовата си грамотност. Малко след това с нея се свързал човек, близък до “Величие”. Жената превела 43 000 лева по сметката на дружество, като на срещите присъствал и човек, за когото се твърди, че е близък до Ивелин Михайлов.

След първоначалната “инвестиция”, на жената било предложено да участва в покупка на апартамент “на зелено” във Варна. Уверили я, че минималният бюджет е 75 000 лв. Тя предоставила още 40 000 лв., но по думите на Василев, апартаментът, за който тя плаща, “никога не е съществувал”. В договора било записано не конкретно жилище, а общо задължение фирмата да ? търси имот във Варна. Според лидера на МЕЧ след като жената поискала да си върне средствата, получила отказ и осъзнала, че е жертва на измама.

“Когато тя се опитала да изкупи своя дял, съдружникът отрекъл да знае за проекта. Оказало се, че договорът е умишлено оформен така, че да няма реално основание за собственост”, заяви Василев. Той посочи, че в схемата участват около 20 души, свързани с Ивелин Михайлов, и че измамените могат да бъдат десетки. По думите му, друг потърпевш е изгубил между 350 000 и 400 000 лв., инвестирани в проекти, свързани с “Исторически парк”.