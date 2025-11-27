Преди да бъде застрелян и хвърлен в реката: 24-годишният Кристиян е жестоко пребит

Още по темата: Брутално убийство: Застреляха сина на известен бизнесмен 27.11.2025 10:33

Зловещи подробности около убийството, с което осъмна смолянското градче Мадан рано тази сутрин, 27 ноември.

24-годишният Кристиян Кабаджов, който чието безжизнено тяло бе открито в река, е бил жестоко пребит, а накрая и прострелян с три куршума.

От МВР потвърдиха за убийството, но на този етап криминалистите не са лаконични откъм подробности.

По неофициална информация шест души са пребили Кабаджов, преди да бъде ликвидиран с огнестрелното оръжие.

Отново по непотвърдена до момента информация, шестимата мъже са от с. Бял извор. Те се придвижвали в Мадан с бял бус. Убийството е извършено в района на "Винпром", в самия край на града.

Бaщaтa нa жepтвaтa е добре познат в района бизнесмен - той е собственик на xoтeл и бeнзинocтaнция в гpaдa. Разследващите paбoтят aĸтивнo пo cлyчaя и събират доказателства по всички възмoжнитe версии зa бpyтaлнoтo убийство.

Жители на Мадан коментират в социалните мрежи, че тялото на младия мъж, е било открито във водата, откъдето е извадено от екипи на пожарната около 3:00 часа през нощта.

Очаква се силовото министерство и държавното обвинение да дадат подробности в следващите часове.

Младият мъж от дете бил запален по силовите спортове, вдигането на тежести, бокс, таекуондо, обичал е да кара и джетове на морето. Вестта за смъртта му потопи в скръб Мадан.