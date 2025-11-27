Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж за грабеж на възрастна жена

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 30-годишен мъж за грабеж на възрастна жена, при който е използвана сила, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13.09.2025 г. около 14,20 часа пред блок в ж.к. „Илинден“ в гр. София, обвиняемият С.С. е отнел златни бижута на обща стойност 1190 лева от владението на 65-годишна жена. За целта обвиняемият е употребил сила – бутнал с ръце в гърба пострадалата, при което тя паднала на земята, той я натиснал за гушата и издърпал от врата й бижутата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198 ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на прокурор С.С. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.