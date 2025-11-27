Наказаха условно син, убил с мотика агресивния си баща

Условно наказание от 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок наложи състав на Добричкия окръжен съд на 52-годишен мъж, убил умишлено баща си в състояние на силно раздразнение.

Драмата се разиграла на 15 септември 2024 г. в Балчик. Бащата пръв нападнал с мотика сина си, но той успял да я изтръгне от ръцете му и му нанесъл удари със сечивото, които се оказали фатални. Според експертни заключения подсъдимият се е намирал в състояние на афект. Според обвинителния акт бащата имал агресивен характер, злоупотребявал с алкохол, нападал вербално и физически без причина и членове на семейството си, и съседи. За сметка на това синът е с чисто съдебно минало, с добри характеристични данни и е оказал съдействие за разкриване на истината. Пред магистратите той си призна вината и изрази съжаление на стореното.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Варненския апелативен съд.