Обвинение за мъж, пребил майка си и дъщеря си

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 58-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на майка си и дъщеря си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.11.2025 г. за времето от около 09,00 ч. до около 09,45 ч. в ж.к. „Сухата река“ в гр. София, обвиняемият Л.М. е дърпал за косата 19-годишната си дъщеря и й е нанесъл удари с ръце в областта на лицето и главата.

Вследствие на това обвиняемият й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в множество кръвонасядания.

По същото време, Л.М. е нанесъл удари с ръце в областта на лицето и шията на своята майка, като й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане и охлузвания.

Около 9,50 ч. на същата дата, обвиняемият се заканил с убийство на дъщеря си, като й казал: „Като излезеш от стаята ще те убия ! По-добре не се прибирай, защото ще те убия !“, докато удрял с ръце по вратата на стаята, в която се намирала тя.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл.144, ал.3, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК и чл.131, ал.1, т.4 и т.5а, вр. чл.130, ал.2 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Л.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 28.11.2025 г., прокурор е внесъл искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.