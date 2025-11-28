Жени се млатиха в сладкарница

100 лева глоба е наложил Районният съд в Горна Оряховица на 42-годишна местна жителка за дребно хулиганство.

В края на септември тази година в сладкарница в железничарския град е възникнал спор между нея и 28-годишна от Долна Оряховица, който бързо прераснал в юмручна разправа.

Двете дами трудно били разтървани от свидетели на грозната случка.

След намесата на полицията на по-възрастната е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

От полицията не разкриват причината за сбиването.