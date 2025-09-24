Арестуваха мъж за убийство от ревност на екопътека "Невястата"

Арестуваха заподозрян за убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян. Според източници на Nova предполагаемият извършител на тежкото престъпление се е укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 42 години.

По данни на разследването, извършителят е причакал мъжа и жената, която е била с него. Тя е бивша негова приятелка. На нея е поставил белезници, а него е пробол няколко пъти с нож.

"Труд news" припомня, че заподозреният за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян беше обявен за общодържавно издирване. От държавното обвинение потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол.