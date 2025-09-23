Моторист на 45 г. загина след удар в дърво

Варненец на 45 години загина на място, след като в Деня на независимостта се блъсна с мотора си в крайпътно дърво.

Фаталният инцидент станал около 14:10 часа на шосето между селата Горин чифлик и Пчелник, след като водачът изгубил контрол над мотоциклета, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

При друга катастрофа през почивните дни е пострадало непълнолетно момче. Привечер то карало електрическа тротинетка по улиците на с. Старо Оряхово.

Двуколесното се движело в средата на пътното платно, но внезапно свърнало надясно и било блъснато от пътуваща зад него лека кола.

От удара младежът получил фрактура на прешлен. Настанен е в болница, без опасност за живота, а по случая е образувано досъдебно производство.