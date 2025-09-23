Окончателно: Кметът на Варна остава в ареста

Коцев заяви, че няма желание да се връща в общината, а иска да е със семейството си



Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Това реши малко след 21 часа днес след дълго заседание състав на Софийския апелативен съд, който потвърди определението на столичните градски магистрати.

За двама от тримата членове на състава - Стефан Илиев и Венелин Иванов, още в началото защитата поиска отвод с мотива, че не са били избрани на случаен принцип след серията предходни отводи на магистрати по това дело. Двамата съдии обаче отказаха да се оттеглят.

След дълги пледоарии и спор между двамата защитници и прокуратурата, съдът прие, че е налице обосновано предположение за извършено от кмета престъпление на база на показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова. В същата насока били и показанията на напусналия през май зам.-кмет Диан Иванов. Два пъти той обяви във фейсбук, че е свидетелствал под натиск от КПК и публикува заявление до прокуратурата с такъв текст. Това не е дискретирирало показанията му, а в документите по делото оттеглянето им не съществува, стана ясно на заседанието.

Благомир Коцев помоли съда да го освободи, за да е със семейството си. Той декларира, че няма да пречи на разследването и допълни, че няма никакво желание да се връща в общината. Дори предложи на прокуратурата да започне процедура по отстраняването му като кмет, стига да може да се прибере при съпругата и двете си малки деца.

Съдът обаче сметна, че има риск Коцев да извърши ново престъпление и да повлияе на още неразпитани свидетели, ако бъде под домашен арест, освободен с подписка или парична гаранция. Поради сложността на делото задържането от близо 3 месеца не бе счетено като забавяне от страна на разследващите органи. Така Коцев може да прекара в ареста следващите 5 месеца.