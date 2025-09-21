Бащата прострелял жена преди тройно самоубийство в Сливница

Тежко ранената е с изваден куршум от черепа във ВМА

Камера снимала, че хвърля писмо

Жена на 51 години е била простреляна в Сливница в петък около 10 ч сутринта от 53-годишния Георги Димитров. Това се случило на площадката пред вратата на дома й сцента била заснета от охранителна камера. Георги избягал, а късно следобед тялото му е открито заедно с телата на 26-годишния му син Велислав и съпругата му Нонка. И тримата били простреляни със същия пистолет в слепоочията.

Десислава била откарана с линейка в София във ВМА, където лекарите след тежка операция извадили куршум от черепа й. Тя все още е в тежко състояние и животът й е в опасност, стана ясно вчера.

Както писа „Труд news“, за тройното самоубийство се разбра около 16,30 ч в петък, когато в нива между сливнишките села Гълъбовци и Деянова воденица бе открит джипа „Гранд Чероки“ на 26-годишния Велислав. Преди това полицията и негови пирятели започнали да го издриват, заедно с цялото семейство, което било пратило прощално видео на роднини. Причината – Велислав имал тежка форма на рак и лекарите признали, че вече са безсилни да му помогнат. Младежът и бащата работели в местното Енерго, майката Нонка също била болна.

Така обаче и не става ясно защо Георги е искал да убие Десислава. В Сливница се говори, че двамата може да са имали връзка и че преди да стреля по нея, камерата е снимала да й хвърля писмо, но не се знае дали то е дадено на полицията.