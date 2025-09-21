Бандити разбиват витрина с чук, грабят телефони (Обзор)

Щетите от обира са за 200-300 000 лева, смята собственикът на магазина

Маскираните били чужденци, говорели на „мюсюлмански руски“

Подобен обир имаше и през май в София

Нова банда с каменарски чукове се появи в София. Тя не е като онази отпреди 20 години, която разбиваше капачките коленете на наркопласьори „шанаджии“, а носи първобитното оръдие на труда, за да разбива витрини на магазини и да ги обира.

Последният случай е от края на миналата седмица и кадри от него бяха пуснати по Би Ти Ви и обиколиха социалните мрежи. Трима маскирани мъже на 22-23 години спират с черен автомобил на пракинга пред магазин за техника. За 3 минути единият от тях смазва с удари решетката и троши стъклото. Групата нахлува вътре, разбива преградната стена още едно помощение, където са складирани смартфоните, пълни два големи сака с апаратчета и изчезва за още 3 минути. Отвън ги чака четвърти с аавтомобил с откраднати номера, с който си заминават. Наблизо е имало и втори автомобил – джип, който бил за резерзва и от него съучастник следял движението по близката улица.

„Щетите ми са за 200-300 хиляди лева“, смята собственикът на магазина Светлозар Алексиев.

Бруталният обир е заснет от 6 камери вътре и пред магазина, което изобщо не притеснява крадците. Камерите дори записват и звук, от който става, че групата е от чужденци, които говорят помежду си на „мюсюлмански руски“.

„Към 23,45 ч получих съобщение на телефона за движение в офиса и разбрах, че има обир“, разказа собственикът на магазина Светлозар Алексиев. Той многократно е прегледал и шестте записа, като вижда и момент, в който маските са почти свалени и лъсват лицата на тримата. Забелзва също, че един е по-рус и има татуировки на кокалчетата на ръката. „Щетите, които ми нанесоха, са за около 200-300 хиляди лева“, ядосва се Алексиев.

Столичната полиция издрива крадците. В началото на май трима маскирани с подобно трътлесто телосложение разбиха с чук стъклената витрина на магазин за смартфони на улица „Раковски“, нахлуха вътре и за около 3 минути успяха да задигнат над 40 телефона от витрини и чекмеджета.