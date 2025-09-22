Мъж загина на място в катастрофа край Кочериново

Мъж на 55 години е загинал при катастрофа на пътя Рила - Кочериново, съобщиха от полицията в Кюстендил, съобщи БТА.

Инцидентът е станал вчера, 21 септември, уточниха от полицията.

Призори водачът е излязъл внезапно на пътното платно и е бил блъснат от автомобил, управляван от 20-годишно момиче. По неофициална информация, мъжът е бил без дом и е пребивавал в района.

Мъжът е починал е на място. Повиканият екип е констатирал смъртта му.

Пробите за алкохол и наркотици на младото момиче са отрицателни.

Взети са и кръвни проби, казаха още от полицията.

По случая е образувано е досъдебно производство, уведомен е и дежурен прокурор.