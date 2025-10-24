Прокурорската колегия на ВСС: Нападението над Иво Илиев е посегателство срещу върховенството на закона

Още по темата: Пребиха с чук бившия зам.-градски прокурор на София Иво Илиев 21.10.2025 12:09

Първи коментар от Прокурорската колегия на ВСС след нападението с чук срещу бившия зам. градски прокурор Иво Илиев.

„Категорично осъждаме недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона”, пишат от институцията.

Прокурорите считат, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя „на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен закона с цялата му строгост”.

От Прокурорската колеги изказаха подкрепа и съпричастност към жертвата на нападението и неговото семейство.