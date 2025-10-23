Слагат чип в общата шофьорска книжка за ЕС

Любителската категория В включва и управление на мотори до 125 кубика и електромобили до 4,2 тона

Професионалните водачи през 5 г. на медицински преглед

Замислят устройство, което да блокира автомобила на нарушителя

В бъдещата обща шофьорска книжка за всички страни от Европейския съюз, че слагат чип, подобен на този, който сега имат международните паспортите, личните карти и тахографските карти на водачите на камиони. В него ще се записват не само биометрични данни на шофьора, а и информация какви категории притежава и актуални данни за влезли в сила негови наказания, в която и да е страна от ЕС.

Както писа “Труд news”, в началото на седмицата Европейският парламент прие окончателно правила за дигитализация на шофьорските книжки, които трябва да станат факт най-късно в началото на 2030 г. Според тях всяка шофьорска книжка може да се качи на смартфона на притежателя є, но ако той не желае да използва или носи подобен телефон, има правото да използва свидетелство на физически носител - пластика. Според експерти тази пластика на външен вид няма да се различава от сегашните ни шофьорски книжки, чиито образец повече от 20 години е еднакъв не само в ЕС, но и в много други държави. Ще се добави само чип, като е възможно вместо сегашният машинно читаем текст да бъде сложен QR код, чрез който при проверка на пътя полицаят да има достъп до актуална база данни за шофьора.

Всеки шофьор със смартфон може да си качи книжката на него, а ако не желая - да носи пластика, каквато използваме и сега. В нея ще има вграден чип, а вероятно и QR код с достъп до база данни за водача.

Идеята на общата шофьорска книжка да не се налага на гражданина на една страна от общността да си сменя книжката, ако реши да се установи трайно в друга. Но и също да не се допускат да кара в която и да държава от ЕС нарушител, който е наказан от полицията или съда с временно отнемане на свидетелството.

Има предложение от министъра на транспорта на Белгия дигиталната шофьорска книжка - независимо дали е на смартфон или на пластика с чип, да служи и за “ключ” на автомобила. В Белгия и Франция от няколко години след залавяне на пияни шофьори, в колите им се монтират устройства, наречени алкохолен имобилайзер. В тези две страни и в Швеция такива имобилайзери са задължителни за превозните средства от обществения транспорт и не позволяват на двигателя да запали, ако в количеството издишан въздух от водача има висока концентрация на алкохолни пари. През 2019 г. ЕС реши да задължи от 2022 г. всички производители на нови автомобили да слагат такива устройство, но заради пандемията, а отскоро и заради проблемите в бранша, въвеждането на мярката е отложена.

Единната книжка на ЕС за любителска категория В ще важи 15, а не сегашните 10 години, но за професионалните категории С (камиони и микробуси над 3,5 тона) и D (автобуси) срокът ще е 5 години, за да ходят шофьорите по-често на медицински прегледи. По същата причина отделните държави в ЕС ще имат право да ограничат валидността на книжките на 5 или на 10 години за своите граждани, преминали 65-годишна възраст.

В момента законодателството в различните страни дава различни права на шофьорите с категория В, но след 2030 г. навсякъде в ЕС те ще могат да карат мотори с обем на двигателя до 125 кубически сантиметра и електрически автомобили с тегло до 4,2 тона.