Съдът остави в ареста тройния убиец от Люляково. 25 годишният Фахри, който уби майка си, леля си и 13 годишната си сестра, заекваше пред магистратите.

Той не знаеше дори собственото си ЕГН и през цялото време повтаряше, че няма пушка и не е авджия.

Фехри първо застрелял близките си, после ги дупчил с нож, а накрая подпалил къщата. Докато изгаряли в пожара, жертвите били още живи.

Мъжът бил принуден да напусне дома на семейството си, заради упражняване на домашно насилие. Това го подтикнало да извърши убийството.

