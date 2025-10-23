Още по темата: Изгонен от къщи застрелва майка, леля и сестра и подпали дома 21.10.2025 20:44

Съдът остави в ареста тройния убиец от Люляково. 25 годишният Фахри, който уби майка си, леля си и 13 годишната си сестра, заекваше пред магистратите.

Той не знаеше дори собственото си ЕГН и през цялото време повтаряше, че няма пушка и не е авджия.

Фехри първо застрелял близките си, после ги дупчил с нож, а накрая подпалил къщата. Докато изгаряли в пожара, жертвите били още живи.

Мъжът бил принуден да напусне дома на семейството си, заради упражняване на домашно насилие. Това го подтикнало да извърши убийството.