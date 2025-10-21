Изгонен от къщи застрелва майка, леля и сестра и подпали дома

Братчето на Фахри Мустафа оцеляло по чудо, избягало и го скрили съседи

Побеснял, защото заживял като клошар

Тройно убийство, извършено в бургаското село Люляково, община Руен, вдигна на крак полицията и извършителят беше заловен. Окован с белезници, 25-годишният Фахри вчера бе изведен под конвой от спецчасти да покаже на криминалистите къде скрил пушката, с която през нощта застреля майка си Фатме Гюл (47 г.), леля си Мюмю Гюл (73 г.) и 13-годишната си сестра.

Около 3,30 ч Фахри нахлул в къщата и открил огън с ловна пушка. Когато видял, че трите окървавени жени вече не дишат, запалил къщата и избягал в гората край селото. Като по чудо се спасило само малкото му братче. 7-годишният Мустафа също бил леко прострелян в таза, но успял да избяга. В тъмното момчето видяло една къща в Люляково да свети и започнало да блъска по вратата. Хората му отворили и го скрили. Малкото момче е единственият пряк свидетел на зверството, то разказало на полицаите какво е видял и с него ще работи психолог, за да му помогне да преодолее стреса.

Къщата била изгасена от повиканите пожарникари, които открили трите обгорели тела. За бащата Селим вчера също се предполагаше, че може да е убит от Фахри, тъй като го нямаше в селото. По обед обаче той бе открит в Айтос, където нощувал при брат си Кемал, и нямал представа какво се е случило в Люляково.

Фахри бил изгонен от къщи, защото биел и тормозел близките си. През лятото работел по строителни бригади, но останал без работа. Още като малък той имал леки психически отклонения, а като се прибрал при близките си на село бил съвсем озверял. Хората се принудили да се оплачат от него и по Закона против домашното насилие съдът забранил на Фахри от 1 октомври да се доближава до къщата и близките си. Мъжът заживял в края на селото в заслон от наелони, при него дошъл и баща му Селим, за да не го оставя сам. Единствената екстра на техния бивак била външна камина за барбекю, която използвали да си готвят и да се топлят нощем.

Пред полицаите Фахри направил пълни самопризнания. Търсенето на ловната пушка продължи цял ден вчера. Отначало се смяташе, че я е откраднал от чичо си Кемал, но се оказа, че неговата си е в металната му каса. В Люляково обаче всеки втори мъж е ловец, затова се смяташе, че Фахри може да я е откраднал от някой от местните хора, който работи по градовете или в чужбина.

Фахри бил син на Селим от първия му брак, разказаха хората в Люляково, което е най-голямото село в Община Руен. Родната му майка също живеела в селото и имала и три дъщери. На тричасовия първи разпит Фахри не проронил и дума защо е погубил трите жени. Предполага се, че го е извършил от ярост, предизвикана от оплакванията им, изгонването му и за това, че е бил принуден да живее като клошар без покрив над главата в студ и глад.

Заради тройното убийство Община Руен обяви 22 октомври за ден на траур.