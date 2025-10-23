20 години затвор за ревнив гурбетчия, погубил съпругата си

Пиян и надрусан я пребил и пробол с нож пред очите на трите им деца

20 години ще лежи в затвора съпруг, убил по особено мъчителен начин жена си. Това постанови състав на Варненския апелативен съд, който увеличи с 2 години наложеното на Юлиян С. от окръжните магистрати наказание, което защитата и частните обвинители обжалваха.

Престъплението 39-годишният днес мъж извършил от ревност, заради която неведнъж упражнявал домашно насилие над 27-годишната майка на трите си деца. За да осигурява доходи за семейството, Юлиян работел в Германия. На 6 февруари 2023 г. решил да се върне тайно в дома си в с. Бозвелийско, за да провери дали жена му Маринела му изневерява. Още преди да се качи на самолета, употребил алкохол и кокаин. Продължил да пие и по пътя от летище Варна до родното си село. Щом се прибрал, вдигнал скандал на половинката си. После в продължение на два часа пред очите на трите малолетни деца я удрял по главата, тялото и крайниците и я пробол няколко пъти с нож. Маринела издъхнала бавно и в адски мъки, аутопсията установила установила множество травми по тялото й и 12 счупени ребра.

Два дни след зверството убиецът бе задържан, а при първата си среща със съда за определяне на мярка да неотклонение каза, че не помни какво се е случило. Тогава стана ясно, че през 2007 г. Юлиян е бил съден за хулиганство и побой, но после бил реабилитиран.

Ревността е усилила желанието му да причини унижение и физическо страдание на жертвата, а съчетанието на алкохол и дрога е увеличило агресията му, посочиха апелативните магистрати. Те отчетоха тежките емоционални и житейски последици за трите деца на семейството, както и високата обществена опасност на извършителя. Затова увеличиха присъдата му на 20 години лишаване от свобода.

Решението подлежи на проверка от Върховния касационен съд.