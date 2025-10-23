Съдът остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста. Софийският апелативен съд отмени определението на СГС за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление.

Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от ново събрани доказателства.

От "Продължаваме Промяната" публикуваха позиция в социалните мрежи:

"След 123 дни в ареста и дори след постановено смекчаване на мярката до домашен арест, Никола Барбутов и днес няма да прегърне семейството си. Двете му малки деца отново ще заспят без татко си, въпреки че съдът вече призна, че мястото му не е зад решетките. Справедливостта в съдебната система на България все повече изглежда като мираж. А битката за върховенството на закона трябва да бъде битка на всички - като българи, като европейци, като хора, които вярват в правото, а не в страха", пише в позицията.

От партията отново настояха до бъдат освободени кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.



