Мъж с нож заплаши касиерка и обра магазин в Студентски град

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, принудил жена да му даде пари от каса на магазин, като я заплашил с нож.

Обирът е извършен на 13 октомври около 05,10 часа в ж.к. „Студентски град“ в София. Обвиняемият Б.П. принудил продавачката Г.Г. да му даде всички пари от касата и кутията на магазина, като я заплашил, насочвайки нож и й казал: „Дай ми парите от касата, събери ми парите от касата и ми дай общите пари от кутията“. Жената му дала налични 841 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият Б.П. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.