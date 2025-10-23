Франция арестува български шофьор със 179 кг кокаин

Наркотикът е бил укрит в специален тайник в резервоара на камиона

Шофьор на тежкотоварен камион с българска регистрация бе задържан на територията на Франция с 179 кг кокаин, съобщи Нова. 50-годишният българин е арестуван на 10 октомври, а три дни по-късно бе осъден по бързата процедура на 5 години лишаване от свобода. Освен това той трябва да плати глоба от над 7 милиона евро, а камионът е конфискуван от френските власти.

Данните бяха представени на брифинг в ГДБОП от полицейския комисар Лоран Ърст, аташе по вътрешната сигурност към френското посолство в България.

„Този случай илюстрира добрите отношения между Франция и България“, подчерта той.

Наркотикът е бил укрит в специален тайник в резервоара на камиона. Задържаният е част от престъпна група, която е използвала тежкотоварни превозни средства на български транспортни фирми за международен наркотрафик.

Главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП, обясни, че кокаинът не е бил предназначен за Франция, а за Германия.

„Групата извършва международен наркотрафик. Разследването продължава. Към момента са задържани само българи. Стойността на заловените наркотици е милиони. Френските власти оценяват кокаина на 11 млн. евро“, уточни той.

По време на разследването, което се води от края на 2022 г., са задържани трима души. Освен кокаин, са конфискувани и стотици килограми амфетамини и марихуана.