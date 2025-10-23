Съдът остави в ареста руснака, разследван за взрива в Бейрут

Автор: Труд онлайн
Софийският апелативен съд остави в ареста руския гражданин Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди пет години. Гречушкин е издирван от Интерпол по искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България.
Руснакът бе арестуван миналата седмица на столичното летище. Според разследването, той е собственик на кораба „Росус“, който е превозвал амониев нитрат, причинил експлозията с множество жертви.
В момента българските власти подготвят документите за екстрадицията на Гречушкин в Ливан.