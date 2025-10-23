Арест за мъж, обещал да съдейства за кредит на жена

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 36-годишен мъж, измамил жена, че ще ѝ съдейства за отпускане на кредит.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 24.02.2025 г. до 27.02.2025 г. на територията на обл. Плевен и гр. София, обвиняемият Х.Д. с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у В.А., че ще ѝ съдейства за кредит.

Той ѝ казал, че ще ѝ бъде отпуснат кредит в размер на 15 000 лв. За целта В.А. трябвало да заплати сумата от 2 772 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 8 години.

Х.Д. е осъждан, но е реабилитиран.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.