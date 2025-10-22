Откриха 17 незаконни мигранти, укрити в камион на ГКПП „Лесово“

Гранични полицаи задържаха 17 незаконни мигранти, укрити в камион на ГКПП „Лесово“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Снощи на пункта, за влизане в България, пристигнал товарен автомобил с прикачено ремарке, управляван от турски гражданин.

Тъй като контейнерът не може да бъде проверен с газ-анализатор, служителите на Гранична полиция са поискали да му бъде извършена щателна проверка. В товарното помещение граничните полицаи и митническите служители са открили 17 незаконни мигранти без документи за самоличност – 2 жени и 15 мъже, по техни данни от Ирак:

Водачът на товарния автомобил е задържан за подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона, чрез използване на моторно превозно средство – престъпление по чл. 280 от НК. Установените в товарния автомобил чужди граждани са задържани за незаконно влизане през българо-турската граница – престъпление по чл. 279 от НК. Работата по случая продължава.