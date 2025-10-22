Младежът, задържан за убийството в мол, е в Националната кардиологична болница

15-годишното момче е в стабилно състояние

15-годишното момче, задържано за убийството на свой връстник в мол в София, е настанено в Националната кардиологична болница (Трета градска болница), съобщи bTV.

На обвиняемия са направени всички необходими изследвания и консултации, като от лечебното заведение уточниха, че е в стабилно състояние. Все още не е ясно колко време ще остане там.

Вчера съдът прекъсна гледането на мярката за неотклонение на непълнолетния, тъй като по време на заседанието му прилоша и той бе откаран за медицински прегледи.

Софийската градска прокуратура настояваше за най-тежката мярка – „задържане под стража“. Заседанието, провеждано при закрити врата, бе прекъсвано два пъти – първо заради проблеми с говора на момчето и накрая заради здравословния му проблем.

Престъплението се случи в неделя вечерта в столичния мол на бул. „Александър Стамболийски“. След спречкване между двете 15-годишни момчета едното беше намушкано с нож. Пострадалият беше транспортиран спешно в болница „Пирогов“, но въпреки усилията на лекарите почина.