Тройният убиец от Люляково избил семейството си с пушка, после рязал телата и с нож

Бащата на Фахри - Селим, бил шизофреник. Роднина накарал убиеца да се предаде

25 годишният Фахри, който изби семейството си в руенското село Люляково, не е регистриран в Центъра за психично здраве. Въпреки това отдавна е имало индикации, че страда от психическо заболяване. Често агресирал на майка си, леля си и сестричката си, които преди два дни той уби по особено жесток начин. Фахри говори бавно и заеква. Баща му Селим е страдал от шизофрения и също е упражнявал домашно насилие над съпругата си и дъщеря си, заради което и двамата мъже имали ограничителна заповед да не ги доближават.

Основният мотив за убийството, според разследващите, е невъзможността да приеме отстраняването си от къщата, в която е живеел.

Това заяви на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев, предаде кореспондентът на "Труд news" в Бургас.

За да започне кървавата баня, Фахри влязъл в къщата, където живеели майка му, сестра му и братчето му, като счупил един от прозорците. Това се случва в нощта срещу вторник, 21 октомври.

Било към 03. 30 ч след полунощ. Роднините му не спели, били още будни. Явно страхът и предупрежденията от съседи, че Фахри обикаля дома им, ги карали да са нащрек, коментира директорът на ОДМВР старши комисар Владимир Маринов..

Фахри изстрелял от пушката седем куршума за 2 - 3 минути.

Майка му, леля му и сестра му издъхнали, а по телата им имало и прорезни рани от нож. Експертиза тепърва ще установява дали първо е стрелял, а после ги е намушкал, или първо е опитал да ги ликвидира с нож.

Малкото братче Мустафа, което се е спасило като избягало при съседите, има рана от нож в областта на таза.

Има данни и за това, че убиецът е удрял жертвите с приклада на пушката. Засега пушката, с която е стрелял, както и ножът, не са открити.

Полиция претърсва района в гората, където се е крил, преди да се предаде.

За да излезе от скривалището си в Балкана и да се срещне с полицаите го убедил негов роднина, на когото Фахри имал доверие. После убиецът дошъл на определено място за среща, безопасно за жителите на Люляково, и бил закопчан от спецчасти на ОД на МВР.

На Фахри вече е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Към това ще бъдат прибавени още обвинения- за незаконно държане на оръжие и за нарушаване заповед за защита от домашно насилие, поясни прокурор Чинев.

Съдът в Айтос е постановил мярката заради оплакване, че Фахри отправял вербални заплахи и счупил колелото на 13 годишната си сестра.

Същата мярка е постановена и за баща му Селим. Той я нарушил още преди пет дни, когато отишъл до къщата, за да си вземе дрехите.

По тази причина срещу него е образувано досъдебно производство.