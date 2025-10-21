Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си

Трима души са били убити в бургаското село Люляково. Инцидентът е станал малко след 04.00 ч. тази сутрин.

25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.

Изпратеният екип от полицейски служители установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН- Айтос, като са открити три овъглени тела.

Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на Спешна помощ и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР-Бургас, извършителят е задържан в 09.35 ч.

Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.