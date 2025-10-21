Тройният убиец от Люляково имал психически отклонения, вероятно е убил и баща си

25-годишният мъж, който тази нощ, 21 октомври, изби цялото си семейство, е имал психически отклонения, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

Трагедията се разиграва в бургаското село Люляково. На място са убити майката на младия мъж, леля му и вероятно неговата 13-годишна братовчедка.

Убиецът е стрелял и по малкото си братче, което единствено оцелява. Стрелецът го нацелил в таза, но детето успяло да избяга. Изплашено, то се добрало до къщата на съседи и започнало панически да чука по вратата им. Когато комшиите отворили видели, че малкото момче е ранено и плаче от ужас.

Убиецът и баща му, който към момента не може да бъде открит, имали заповед да не доближават къщата на майка си заради домашно насилие. По неофициална до момента информация има голяма вероятност и бащата да е застрелян.

25-годишният килър се казва Фахри. Заедно с баща си Селим от около десетина дни живеели под един найлонов заслон на края на селото, където единствената „екстра” била външна камина за барбекюта, на която двамата се отоплявали.

Фахри бил принуден да напусне родния си дом заради упражняване на домашно насилие над близките си. Заповедта за отстраняването му от къщата била влязла в сила на 1 октомври.

Първоначално работел по строителните бригади, но останал без работа и почнал да тормози семейството си.

Семейството било много бедно. Бащата живеел на помощи, защото бил трудоустроен. Местните хора предполагат, че е напуснал дома със сина си, за да не го оставя сам.