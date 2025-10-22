Фалшиви банкноти на стойност над 2600 лева и над 10 000 евро са открити в София

Служители на отдел „Икономическа полиция“ СДВР откриха и иззеха неистински банкноти на стойност над 2600 лева и над 10 000 евро, съобщават от пресцентъра на МВР.

На 15 октомври в отдел „Икономическа полиция“ е получен сигнал за лица, които прокарват в обращение неистински банкноти от 50 лева на територията на столицата. При проведените оперативно-издирвателни действия съвместно с отдел „Специализирани полицейски сили“ - СДВР малко след 00:00 часа на 18 октомври за проверка бил спрян лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж, с когото пътували още двама. При последвалата проверка на превозното средство, под предната дясна седалка са намерени и иззети 21 банкноти с номинал 50 лева. Тримата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Ден по-рано за проверка бил спрян лек автомобил, шофиран от 25-годишен чужденец, с 22-годишен пътник. У 22-годишния са намерени и иззети 47 банкноти от 200 евро, 2 по 100 евро, една - с номинал 20 евро, 20 банкноти от 50 лева и 6 - с номинал 100 лева. На 22-годишния мъж е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена за срок до 72 часа.

На 21 октомври служители на отдел „Икономическа полиция“ извършили проверка на 69-годишен сръбски гражданин. При личния му обиск са открити и иззети 60 неистински банкноти с номинал от 200 евро и 200 банкноти с номинал от 100 евро. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура е привлечен като обвиняем по чл. 244 от НК, наложена му е мярка за неотклонение задържане под стража за срок до 72 часа.

Подробности по трите случая бяха изнесени от директора на СДВР главен комисар Любомир Николов, който призова хората да са бдителни при всяко предложение за обмяна на пари. В тази връзка продължават съвместните усилия на СДВР, ГДБОП и ГДНП за активно противодействие на фалшифицирането на парични знаци.