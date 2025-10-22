Търсят пушката и ножа на тройния убиец Фахри

Психиатри проверяват дали е наследил шизофренията от баща си

Майката бягала с децата в Айтос заради побои

Тройният убиец Фахри Мустафа не е регистриран в Центъра за психично здраве. Той говори бавно и заеква, хора от селото тдвърдят, че има писхически проблеми, но дали е така - това ще изследват психиатри, които ще го освидетелстват. Те ще проверяват и дали е наследил шизофрения от своя баща Селим, за когото е доказано, че страда от тази болест.

Иначе, като писа и “Труд news”, основният мотив за убийствата, според разследващите, е невъзможността Фахри да приеме отстраняването си от къщата, в която е живеел. Това потвърди вчера окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Фахри влязъл в дома при майка му Фатме Гюл (47 г.), леля му Мюмю Гюл (73 г.), 13-годишната му сестра и 7-годишното му братче Мустафа като счупил един от прозорците. Било към 3,30 ч след полунощ. Фахри изстрелял от пушката седем куршума за 2 - 3 минути. Наръгал жертвите си и с нож, удрял ги и с приклада на пушката. Малкото братче Мустафа, което се е спасило като избягало при съседи, има рана в таза не от сачма, а от острието на ножа. Това му е позволило да се изкубне от ръцете на Фахри.

Пушката и ножът на убиеца все още не са открити. Фахри е бил заведен на следствен експертимент да покаже къде ги заровил, но той отказал да съдейства на криминалистите. Големи групи от полицаи и жандрамеристи и вчера претърсаваха гората край с. Люляково, където мъжът се криел. По време на издирването се оказало, че Фахри носи със себе си телефона си, който е включен. Полицаите използвали това и роднина се обадил на Фахри и го убедил да дойде на среща на безлюдно място, където да го заловят полицаи от спецчастите.

На Фахри вече е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Към това ще бъдат прибавени още обвинения - за незаконно държане на оръжие и за нарушаване заповед за защита от домашно насилие, обясни прокурор Чинев.

Местни хора от Люляково разказаха, че Фахри има друга майка от първия брак на Селим. Загиналата Фатме му била мащеха и бягала на два пъти със дъщерята и сина си при роднини в Айтос заради побоища и скандали в дома. Накрая се принудила да подаде молба за развод със Селим и жалба за домашно насилие срещу него и доведения син. Съдът в Айтос издал през август ограничителни заповеди и на бащата, и на Фахри. Двамата заживели в найлонов заслон край селото, а майката повикала възрастната леля да живее в къщата, за да е по-спокойна, че има кой да я защити.

Пет дни преди кръвопролитието бащата Селим нарушил съдебната заповед като влязъл в къщата, за да си вземе дрехи, защото времето вече е студено. Тогава срещу него било образувано досъдебно производство, защото не спазва ограниченията.