Повдигнаха обвинение на млад мъж, заплашил с убийство баща си и гаджето си

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж, заканил се с убийство към баща си и приятелката си и нанесъл телесна повреда на мъжа.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.10.2025 г. около 14,30 часа в гр.София, обвиняемият М.П. се е заканил с убийство към баща си и към жената, с която живее във фактическо съжителство, като им казал, че ще ги убие.

След това обвиняемият удрял с крака и ръце баща си в корема, вследствие на което му причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал.1, 5а, вр. чл.130, ал.2 от НК и по чл. 144, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. М.П. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение.