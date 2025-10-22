Катастрофа в Троян, пострада 10-годишно дете

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни

Десетгодишно дете пострада при пътнотранспортно произшествие в Троян, съобщиха от полицията в Ловеч.

Инцидентът е станал на 21 октомври около 9:00 часа в кръговото кръстовище между улиците „Симеон Велики“ и „Христо Ботев“. Според първоначалната информация, 79-годишен шофьор не е пропуснал навлизащ в кръговото лек автомобил, управляван от 40-годишна жена. При последвалия сблъсък е пострадало 10-годишно дете, което се е возело в автомобила на жената.

След медицински преглед детето е освободено за домашно лечение. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. На 79-годишния мъж е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.